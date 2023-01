TGCOM

Dando anch'essa via Twitter la notizia, la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre riferisce che 'instamane padre Isaac Achi è stato ucciso e bruciato mentre il suo assistente ...L'attacco inL'episodio accaduto inassomiglia molto da vicino ad altri accaduti nel Paese africano nel 2022. Nell'anno appena trascorso infatti, sono stati contati più di venti ... Nigeria, un prete bruciato vivo in parrocchia e un altro ferito In Nigeria un gruppo di banditi ha attaccato prima dell’alba la residenza parrocchiale della chiesa cattolica di San Pietro e Paolo a Kafin-Koro, nella ...Due episodi hanno sconvolto le comunità cristiane africane nelle ultime ore: in Nigeria un sacerdote è morto carbonizzato dopo che un gruppo di banditi ha dato alle fiamme la propria abitazione, in Co ...