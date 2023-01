Nigeria | Tajani | ' presto inviato speciale per tutela diritti cristiani nel mondo'

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Padre Isaac Achi ucciso, bruciato vivo. Chi sono i banditi che attaccano i cristiani incondanna ...'Instamane padre Isaac Achi è stato ucciso e bruciato mentre il suo assistente P. Colins ... Antonio. "Un attacco ancora più efferato e vile perché il sacerdote è morto a seguito dell'... Nigeria: Sacerdote bruciato vivo. Tajani: Attacco codardo e ... Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Il brutale omicidio di un sacerdote in Nigeria pone di nuovo l’attenzione sul dramma delle persecuzioni dei cristiani nel mondo, ecco perché chiedo a tutti i governi di pr ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...