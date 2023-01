Nigeria | Cirielli | ' ancora sangue innocente | comunità internazionale fermi barbarie'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "cristiano innella giornata di oggi che fa registrare la morte di Padre Isaac Achi bruciato vivo nella sua casa parrocchiale e il ferimento del suo assistente, padre Collins Omeh. Laha il dovere di indignarsi e agire per fermare questache aumenta con il passare degli anni e che in ogni occasione rinnova l'offesa al senso di umanità e giustizia". Lo ha dichiarato Edmondo, vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione. "Inè sempre più pericoloso professare la propria fede senza rischiare di essere la prossima vittima di una vera e propria caccia all'uomo cristiano. La voce dell'indignazione delle istituzioni ...

