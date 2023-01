New York Times | il Napoli possiede l' attacco più devastante nel calcio europeo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il New: “Venerdì, la squadra di Allegri ha viaggiato verso sud per affrontare il, una squadra che in Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskheliaprobabilmente l’piùnel. La supremazia delè stata confermata nella schiacciante vittoria per 5-1 sulla Juventus, che ha portato il vantaggio delin classifica a 10 punti. Il risultato ha negato alla squadra di Allegri la nona vittoria consecutiva e per la prima volta dopo mesi la Juventus ha subito un gol. La stagione più brutta che la Juventus avrebbe potuto immaginare potrebbe non finire con un titolo. Ma visto com’era iniziata, anche un assaggio di gloria anticipata sembrava una boccata d’aria ...

CalcioNapoli24

... Anno nuovo vita nuova, Lucy ' e ' Noi siamo qui: dritte per vivere sul pianeta Terra ', l'evento televisivo vincitore del Daytime Emmy Award basato sul libro best - seller delTimes e TIME ...Il cestista, centro con un lungo passato in NBA tra Utah Jazz , Oklahoma City Thunder ,Knicks , Portland Trailblazers e Boston Celtics , è ritenuto un ' terrorista ' in patria: l'accusa è ... New York Times - Osimhen e Kvaratskhelia, l'attacco più devastante d'Europa! Il New York Times ha analizzato la gara di ieri tra Napoli e Juventus, e, al netto di sottolineare ed elogiare il lavoro di Allegri di questi mesi, ha… Leggi ...Morto a 98 anni, gli esordi dopo un viaggio a Parigi e New York. A Manhattan incontrò Marcel Duchamp e John Cage ma passò anche per lo studio di Wittgenstein ...