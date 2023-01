Nepal | precipita e prende fuoco un aereo con 72 persone a bordo

la Repubblica

L'aereo della ATR - 72 della Yeti Airlines con 72 persone a bordo si è schiantato in una zona abitata tra il vecchio aeroporto di Pokhara e il nuovo aeroporto internazionale della città, inaugurato di ...Le immagini della sciagura pubblicate dal sito diLive Today mostrano infatti il logo del disastro con diverse abitazioni sullo sfondo. Al suo impatto al suolo, vicino al fiume Seri, l'aereo ha ... Nepal, aereo precipita in fase di atterraggio: accertata la morte di 44 delle 72 persone a bordo In Nepal è precipitato un aereo con 72 persone a bordo. Lo ha reso noto la compagnia Yeti Airlines. "I soccorsi sono in corso", ha dichiarato il portavoce della compagnia. L'aereo ATR-72, decollato da ...Un aereo passeggeri nepalese da 72 posti della Yeti Airlines si è schiantato in una gola mentre atterrava in un aeroporto di recente apertura nella località turistica centrale di Pokhara. Nello schian ...