Nepal | precipita aereo con 72 persone a bordo | non ci sono sopravvissuti

Il velivolo, riportaLive Today , si è schiantato a Pokhara, nel distretto di Kaski, a circa 200 km a nord - ovest di Katmandu. Non si conoscono per il momento le cause dell'incidente . Diversi ...Si teme che il numero delle vittime sia più alto ", ha riferito la polizia, secondo quanto riportato daLive Today. A bordo ci sarebbero stati anche cittadini stranieri tra i 68 passeggeri, ai ... Nepal, aereo precipita in fase di atterraggio: morte le 72 persone a bordo Disastro aereo in Nepal: tutti morti i 68 passeggeri (tra i quali molti stranieri: cinque indiani, quattro russi, un irlandese e due sudcoreani) e i 4 membri dell’equipaggio. Il velivolo della Yeti A ...Le 72 persone che si trovavano a bordo del velivolo sono decedute. Non si conoscono per il momento le cause dell'incidente.