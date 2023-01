Nepal | precipita aereo con 72 persone a bordo | almeno 40 morti Tra i passeggeri anche diversi stranieri

(Di domenica 15 gennaio 2023) Uncon a72traed equipaggio èto inin fase di atterraggio. A renderlo noto la stessa compagnia aerea, la Yeti Airlines. Secondo un primo bilancio isono40, come riportano i media internazionali citando l’aviazione civile del Paese, A, ha fatto sapere all’Afp una portavoce della compagnia, c’erano “68e quattro membri dell’equipaggio”. L’coinvolto è un ATR-72 e lo schianto è avvenuto a Pokhara, nel distretto di Kaski a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu. Secondo i media asiatici, l’incidente è avvenuto in fase di atterraggio tra il vecchio e il nuovo aeroporto di Pokhara, ma non si conoscono, al momento, le cause ...

Le immagini della sciagura pubblicate dal sito diLive Today mostrano infatti il logo del disastro con diverse abitazioni sullo sfondo. Al suo impatto al suolo, vicino al fiume Seri, l'aereo ha ...Le immagini pubblicate dal sito diLive Today mostrano il luogo del disastro con diverse abitazioni sullo sfondo e dense colonne di fumo provocate da parti del velivolo in fiamme. Al suo ... Nepal, aereo con 72 persone a bordo si schianta durante l'atterraggio | Diverse vittime L’aereo trasportava 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio ed è precipitato nella regione di Pokhara, nel Nepal centrale ...Il recupero dei corpi è in corso e si prevedono altre vittime. Non si conoscono per il momento le cause dell'incidente.