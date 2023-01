Adnkronos

L'ATR - 72 della Yeti Airlines era partito da Kathmandu ed era diretto a ...Il velivolo si è schiantato tra il vecchio e il nuovo aeroporto di Pokhara, nelcentrale, ha reso noto il portavoce della compagnia aerea. Il portavoce della compagnia Yeti Airlines ha chiarito ... Nepal, precipita aereo con 72 persone a bordo: almeno 32 morti Tragedia in Nepal, dove un aereo della Yeti Airlines è precipitato. A bordo, ha fatto sapere la compagnia, c’erano 72 persone, 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio: «I soccorsi sono in corso, al m ...Il recupero dei corpi è in corso e si prevedono altre vittime. Non si conoscono per il momento le cause dell'incidente.