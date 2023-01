Nepal | precipita aereo | almeno 68 morti

la Repubblica

Un aereo Atr 72 della Yeti Airlines precipitato a solo un chilometro e mezzo dall'aeroporto internazionale di Pokhara, famosa meta turistica a 200 chilometri dalla capitale Katmandu, da dove era ...- Il velivolo è precipitato poco prima di atterrare a Pokara nella zona centrale del Paese. Al momento non si hanno notizie di superstiti. Il volo era partito da ... Nepal, aereo della Yeti Airlines precipita in fase di atterraggio: recuperati i corpi di 69 delle 72 persone … Il velivolo è precipitato poco prima di atterrare a Pokara nella zona centrale del Paese. Al momento non si hanno notizie di superstiti. Il volo era partito da Katmandu ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...