(Di domenica 15 gennaio 2023) Arrivata la nottestate sospese fino a domani le ricerche didel disastroin, dove oggi è precipitato undelle Yeti Airlines in fase di atterraggio nella città di Pokhara. La compagnia aerea ha reso noto chestati recuperati i corpi di 69 delle 72 persone, 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, che si trovavano a bordo del velivolo. E il portavoce Pemba Sherpa, ha dichiarato all'agenzia di Tassa che non cie che le notizie circolate sul recupero di feritifalse. Quello del volo interno della Yeti Airlines è diventato il peggior disastronel Paese degli ultimi 30 anni. Le immagini dal luogo dello schianto mostrano centinaia di soccorritori a ...

Agenzia ANSA

