Nepal | è precipitato un aereo con 72 passeggeri a bordo

... precipita aereo: a bordo in 72 Un aereo Atr - 72 della Yeti Airlines con 72 persone a bordo (68 passeggeri e 4 membri d'equipaggio) ènei pressi dell'aeroporto di Pokhara, in. ...Un aereo con a bordo 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio ènella regione di Pokhara, nelcentrale. L'aereo della Yeti Airlines ètra il vecchio aeroporto e l'aeroporto internazionale di Pokhara, ha detto il portavoce della Yeti ... Nepal, precipita un aereo con 72 persone a bordo Roma, 15 gen. (askanews) - Un aereo con 72 persone a bordo, 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, si è schiantato in Nepal in fase di ...Un aereo con a bordo 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio è precipitato nella regione di Pokhara, nel Nepal centrale. L'aereo della Yeti Airlines è precipitato tra ...