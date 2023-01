Nepal | aereo si schianta in atterraggio e prende fuoco | morte tutte le 72 persone a bordo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Uncon a68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio è precipitato nella regione di Pokhara, nelcentrale. L'della Yeti Airlines è caduto in fase ditra il vecchio...

TGCOM

L'Unione europea ha vietato a tutti i vettori nepalesi l'accesso al proprio spazioper motivi ... Gli operatori aerei affermano che ilnon ha le infrastrutture per elaborare previsioni ...Uncon 72 persone a bordo, 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, si e' schiantato inin fase di atterraggio all'aereoporto della localita' turistica di Pokhara. Lo ha riferito la ... Nepal, aereo si schianta durante l'atterraggio | Morte tutte le 72 persone a bordo Un aereo con 72 persone a bordo (tra cui anche cittadini stranieri) si è schiantato in Nepal. Lo ha riferito un portavoce della compagnia aerea Yeti Airlines. «Ci sono 68 passeggeri a bordo e quattro ...nuovo disastro aereo in Nepal, a schiantarsi un aereo della Yeti Airlines con 72 persone a bordo, al momento si registrano 40 morti ...