Nepal | aereo si schianta durante l’atterraggio | almeno 68 morti Tra i passeggeri diversi stranieri

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il velivolo è precipitato tra il vecchio e il nuovo aeroporto di Pokhara. Per le autorità «ci sono superstiti», a bordo erano in 72

Agenzia ANSA

Tra i passeggeri 15 stranieri. L'ATR - 72 della Yeti Airlines era partito da Kathmandu ed era diretto a ...Marco Guerra " Città del Vaticano Undella Yeti Airlines con 72 persone a bordo è precipitato domenica mattina a Pokhara, in. Il volo proveniva dalla capitale Kathmandu e il tempo era sereno, ha detto portavoce dell'autorità ... Aereo si schianta in Nepal, tutti morti i 72 a bordo Un abitante di Pokhara ha ripreso col cellulare gli ultimi istanti prima dello schianto dell’aereo Atr 72 della Yeti Airlines precipitato in Nepal. L’aereo si è schiantato sulla pista d’atterraggio. S ...Tra i viaggiatori una quindicina di stranieri Vai alla Fonte della Notizia: Nepal, aereo precipita in fase di atterraggio: accertata la morte di 44 delle 72 persone a bordo ...