Nepal | aereo precipita al suolo | i soccorritori estraggono i corpi dai rottami

(Di domenica 15 gennaio 2023) Sono molto complicati i lavori deiper estrarre idaidell'che si è schiantato in una gola durante l'atterraggio all'aeroporto di Pokhara, località turistica situata nelcentrale. Delle 72 persone a bordo, sono almeno 67 le vittime accertate. Ihanno perlustrato il luogo dell'incidente vicino al fiume Seti, che si trova a circa 1,6 chilometri dallo scalo di Pokhara, usando delle corde per estrarre idai. Alcuni, bruciati in modo irriconoscibile, sono stati trasportati negli ospedali, dove si sono riuniti parenti in attesa di notizie. Non è ancora chiara la causa dello schianto dell'

Arrivata la notte sono state sospese fino a domani le ricerche di sopravvissuti del disastroin, dove oggi è precipitato undelle Yeti Airlines in fase di atterraggio nella città di Pokhara. La compagnia aerea ha reso noto che sono stati recuperati i corpi di 69 delle 72 ...È stato registrato come il peggior disastrodegli ultimi 30 anni in: il volo YT691 della Yeti Airline, unbimotore ATR 72, è precipitato in una gola vicino al fiume Seti intorno alle 10:50 ora locale, le 6:05 in Italia. ... Nepal, aereo della Yeti Airlines precipita in fase di atterraggio: recuperati i corpi di 69 delle 72 persone … 72 le persone a bordo dell'aereo della Yeti Airlines precipitato in Nepal, 68 i passeggeri e 4 i membri dell'equipaggio. Almeno 68, secondo le autorità, le persone di cui è stato ufficialmente comunic ...Sono almeno 67 le vittime confermate del disastro aereo avvenuto in Nepal, dove un aereo delle Yeti Airlines, con 72 persone a bordo, è precipitato nell'area di Pokhara. Secondo quanto rendono noto fo ...