Nepal | aereo con 72 persone a bordo precipita in una zona abitata e prende fuoco | 40 morti video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 15 gennaio 2023) Strage in: unATR-72 della Yeti Airlines con 72, in rotta verso Pokhara da Kathmandu, si è schiantato nel distretto di Kaski, a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu. Più esattamente, tra il vecchio scalo aeroportuale e l’aeroporto internazionale della città, inaugurato di recente. Il velivolo ha preso. Una strage di cui ancora non si conoscono le cause, e che per il momento ha provocato almeno 40 vittime e numerosi feriti. Ma, come quasi sempre in questi casi, si teme che il numero delle vittime sia più alto.in: 40Il bollettino del disastro, per il momento, parla di almeno 40tra le 72a ...