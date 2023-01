Nepal | aereo caduto nella fase di atterraggio | almeno 60 morti fra le 72 persone a bordo

la Repubblica

Marco Guerra " Città del Vaticano Undella Yeti Airlines con 72 persone a bordo è precipitato domenica mattina a Pokhara, in. Il volo proveniva dalla capitale Kathmandu e il tempo era sereno, ha detto portavoce dell'autorità ...La notizia è terribile e ha fatto in brevissimo tempo il giro del mondo: nella giornata di domenica 15 gennaio undella compagnia Yeti Airlines partito dalla capitale delKathmandu si è schiantato a terra con 72 persone a bordo. Un'immane tragedia, dove hanno perso la vita molte persone ( al momento ... Nepal, aereo precipita in fase di atterraggio: accertata la morte di 44 delle 72 persone a bordo L'aereo si è schiantato in una zona abitata a 2 km dal nuovo aeroporto internazionale della città. Almeno 67 persone sono morte, la ricerca di superstiti è ancora in corso.Pochi giorni fa Selvaggia Lucarelli era stata in Nepal. Oggi il paese asiatico è stato sconvolto da un terribile incidente aereo.