Nella terza edizione dell' adventure game su Prime Video | i nove vip ricercati sono Luca Argentero | Cristina Marino | Salvatore Esposito | Marco D' Amore | Irama | Rkomi | Ciro Priello | Fabio Balsamo | Katia Follesa

OA Sport

Ancora peggio ha fatto Edo Mortara, alla guida della seconda Maserati, che è finito a muro... che vedrà il debutto dellagenerazione (Gen3) di monoposto elettriche e tante altre novità, ...Chi non si adegua incorrerà in multe e sanzioni da 500 a 6.000 euro e dopo laviolazione può ... destinato alle persone con redditi inferiori a 20mila euro (non più 35.000 euro come... Biathlon, Italia terza nella staffetta a Ruhpolding! Vince la Norvegia, crolla la Francia Guerlain Chicherit regala a Prodrive anche l'ultima tappa della Dakar vincendo davanti all'Audi di Ekstroem. Al-Attiyah vince la seconda Dakar consecutiva, la quinta della sua carriera.L’anticipo della terza giornata di ritorno non regala punti all’Hermaea Olbia, sconfitta in tre set sul campo dell’Itas Trentino, capolista del Girone A della Serie A2 Femminile di Volley (25-19; 25-1 ...