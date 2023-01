NBA | i risultati della notte 15 gennaio | si rivede Fontecchio | ma i Jazz perdono Celtics bene | Bucks e Mavericks meno

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) Sette le partite del sabato americano in NBA, e sono parecchie le franchigie d’alta classe che vanno in campo. L’avvicinamento alla pausa All Star Weekend, cui manca un mese circa, continua a far delineare diversi profili di incertezza, tranne che in un caso, quellosquadra dominatriceEastern Conference. I Boston(32-12), infatti, non fanno sconti agli Charlotte Hornets (11-33) e vincono per 106-122 infilando una gran seconda metà di gara. Jayson Tatum è il protagonista annunciato con 33 punti, quello inatteso è invece Malcolm Brogdon, che esce dalla panchina e ne piazza 30 con 4/6 da tre. Dall’altra parte vani i 31 di LaMelo Ball e i 21 di Terry Rozier. Non seguono il passo i Milwaukee(27-16), sconfitti dai Miami Heat (24-20) per 111-95: l’assenza di Giannis Antetokounmpo si paga eccome. ...