NBA 2022 2023 | sesta vittoria di fila per Boston | Lillard batte Doncic

(Di domenica 15 gennaio 2023) I risultati dell’NBAnella notte italiana tra sabato 14 e domenica 15 gennaio.continua la propria corsa,ndo in rimonta un’ostica Charlotte per 106-122: senza Brown, è Brogdon a fare da spalla a Tatum, in termini realizzativi. Sono 30 i punti del numero 13 dei Celtics partendo dalla panchina, con un ottimo 65% dal campo, mentre Tatum termina a 33 punti, top-scorer di serata. Harden e Embiid ne fanno 61 in due nella partita vinta di misura da Philadelphia contro Utah (117-118), rendendo vani i 38 punti di Clarkson; appena otto minuti giocati da Fontecchio, che chiude con una tripla all’attivo. Cade invece per la seconda volta diMilwaukee, che, priva di Giannis, contro Miami paga soprattutto i parziali del primo e dell’ultimo quarto, cedendo sotto i colpi di Vincent, ...

Le formazioni ufficiali di Cagliari - Como, sfida valida per la ventesima giornata di Serie B/2023. Esordio in panchina per Claudio Ranieri, che proverà a risollevare il campionato della compagine sarda, protagonista di una prima parte di stagione decisamente negativa. Il Como dopo un ...... avevano scelto l'Alamodome facendo registrare il primato di presenze in una partita(68.323 ... per la prima scelta del draftinvece 19 punti con 8/16 dal campo (1/5 da tre) e 2/4 ai liberi, 4 ... NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Markkanen e Collins ... I risultati dell'NBA 2022/2023 nella notte italiana tra sabato 14 e domenica 15 gennaio: sesta vittoria di fila per Boston, Lillard batte Doncic ...Da ormai settimane si parla di Bojan Bogdanovic in ottica Los Angeles Lakers. Il 33enne sta avendo la sua migliore stagione nella NBA: con la maglia dei PIstons segna nel ...