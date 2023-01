Napoli | tifosi juventini furiosi per il gesto Edo De Laurentiis | “Mai visto Agnelli fare una cosa del genere”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Contro la Juventus, ilha conquistato tre punti fondamentali per la lotta Scudetto. Grazie alla vittoria contro i bianconeri e il pareggio del Milan a Lecce, gli azzurri hanno aumentato il divario rispetto alla seconda in classifica, portandosi a nove punti di distanza. La vittoria non è stata ben accolta da parte deiL'articolo

Non è ancora finito il girone d'andata e purtroppo, ad unspumeggiante, bello e concreto, la ...molti di quei brutti pensieri che innegabilmente stanno amareggiando moltissimi. Tutte le ...Stop per due mesi alle trasferte per idi Roma e. Come aveva annunciato ieri mattina, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha firmato il provvedimento. Il decreto è stato emanato, spiega il Viminale "in considerazione ...Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha parlato del futuro dell'attaccante del Napoli al Corriere dello Sport ...Rispetto al blocco dell’A1 “la Polizia sta lavorando per acquisire tutti gli elementi per individuare il maggior numero di responsabili. Ho emanato un decreto di divieto di trasferta per due mesi dell ...