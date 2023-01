Napoli “Scendi te la parcheggio io” ma rubano l’auto a un 21enne | presi dopo inseguimento

(Di domenica 15 gennaio 2023). Fingono di voler aiutare un giovanissimo alla guida a parcheggiare la sua auto ma in realtà ne approfittano per scappare via con il veicolo. La fuga dei due balordi è però durata poco perché sono stati immediatamente intercettati dai carabinieri, arrestati due ladri I fatti introno all’una di notte in Via Nuova Marina. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

È l'una di notte in Via Nuova Marina e un 21enne sta parcheggiando la sua auto. Due uomini vedono il ragazzo in difficoltà e si avvicinano. Il 40enne dice alla vittima: "te la parcheggio io!" e si mette al volante. Il complice sale a bordo e i due scappano via con l'auto.