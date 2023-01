Napoli | rinnovo Spalletti | De Laurentiis fa scattare la clausola per un biennale

Leggi su napolipiu

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ilè pronto aldi Luciano, il presidente Aurelio Delo vuole tenere per altri due anni. L’allenatore delsta facendo grandi cose sulla panchina azzurra. Nella scorsa stagione ha lottato a lungo per lo scudetto, poi ha centrato in scioltezza l’obiettivo della qualificazione in Champions League, assicurando al club introiti fondamentali per la gestione della società di Aurelio De. Nella stagione in corsosta guidando gli azzurri in vetta alla classifica, con 15 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle 18 giornate di Serie A giocate fino ad ora. Poi bisogna aggiungere la qualificazione agli Ottavi di Champions League, arrivata con 2 giornate di anticipo ed un gioco spumeggiante invidiato da tutta Italia. ...