Napoli | ladri al supermercato | fermati con barattoli di cioccolata e miele - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Siamo in Via Marina, a, dove la scorsa notte un uomo si ha avvicinato un giovane che stava ...vittima ha subito chiamato le forze dell'ordine fornendo loro una descrizione dell'auto e deiDue cittadini indiani, ultra trentenni con precedenti, gli autori del furto. Rincorsi dal personale del negozio sono poi stati bloccati dai ... Napoli, ladri al supermercato: fermati con barattoli di cioccolata e miele Due cittadini indiani, ultra trentenni con precedenti, gli autori del furto. Rincorsi dal personale del negozio sono poi stati bloccati dai poliziotti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...