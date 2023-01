Napoli-Juventus | Adani estasiato dagli azzurri | “È stata premiata la filosofia di Spalletti” VIDEO

(Di domenica 15 gennaio 2023) La notte del 13 gennaio 2023 resterà per sempre impressa nella memoria di tutti i tifosi del, una data che entra di diritto nella storia del club partenopeo. La roboante vittoria contro ladi Max Allegri è l’immagine perfetta di questa stagione del: la squadra di, quando è in forma (e quest’anno lo è davvero molto spesso), è ingiocabile.(Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)elogiaNon si contano i complimenti ai ragazzi didopo la vittoria di venerdì: ovunque si parla solo dell’ottimo gioco messo in mostra. Anche l’ex ...

Tuttosport

E dunque, la sfida dellaalin ottica Scudetto (per quest'anno) si può ritenere che sia di fatto terminata venerdì sera allo stadio Maradona di. Punti di distacco (10) e divario tecnico, di gioco, di ...- Serata da dimenticare quella di venerdì scorso al Diego Armando Maradona per ladi Massimiliano Allegri , sconfitta per 5 - 1 daled agganciata in classifica al 3° posto dall'Inter. I bianconeri vogliono subito girare pagina e pensare alla prossima partita (... Dopo Napoli-Juve: cinque domande ad Allegri La disfatta in Champions League contro il Maccabi Haifa (e l'eliminazione) e quella in campionato sul campo del Napoli mettono in discussione la posizione di Massimiliano Allegri. Lo assicura ...Con l'insediamento mercoledì del nuovo presidente Gianluca Ferrero e del nuovo Consiglio d'Amministrazione, tutti saranno sotto osservazione ...