Napoli | effettua una mammografia e scopre il tumore | la prevenzione le salva la vita

Tuttosport

LE PAGELLE SZCZESNY 5:un gran intervento di riflesso in occasione della prima rete messa a segno dalma nulla può sulla corta respinta in cui si avventa Osimhen da vero rapace d'aria ...Pobega crossa dalla sinistra, Girouduna sponda intelligente per Calabria che si inserisce ... Per il Milan arriva così un pareggio che lo lascia a - 9 da unormai in fuga scudetto e a +... Il Napoli fa la storia...su Allegri: mai la sua Juve ha subito così tanti gol NAPOLI - Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, ...Ancora un week end di controlli nella movida del centro storico di Napoli. Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati De ...