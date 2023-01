Mutui | balzo dei tassi | in 12 mesi aumento del 29% Governo vara misure per i giovani

Agenzia ANSA

Il gruppo ricorda come siano due i provvedimenti in ambitonella legge di bilancio approvata in Senato lo scorso 29 dicembre: l'estensione al 2023 delle garanzie statali per iprima casa ...Il gruppo ricorda come siano due i provvedimenti in ambitonella legge di bilancio approvata in Senato lo scorso 29 dicembre: l'estensione al 2023 delle garanzie statali per iprima casa ... Mutui: balzo dei tassi, in 12 mesi aumento del 29% Negli ultimi 12 mesi il costo di un mutuo è cresciuto del 29% per il tasso fisso e del 22% per il variabile ma il mercato potrà beneficiare delle misure varate dal governo, specie quelle destinate ai ...ROMA - Negli ultimi 12 mesi il costo di un mutuo è cresciuto del 29% per il tasso fisso e del 22% per il variabile ma il mercato potrà beneficiare delle ...