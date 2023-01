Musetti-Harris | a che ora inizia e dove vederlo in tv | programma Australian Open 2023

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) Esordio in arrivo per Lorenzoagli. Il toscano è atteso dal sudafricano Lloyd, che torna in scena per mezzo del ranking protetto. Sarà la mattina italiana, con annessa chiusura didel Court 14, a ospitare il debutto del numero 3 d’Italia. Difficile capire che tipo di esordio possa essere per il classe 2002 di Carrara, dal momento chead alta quota non lo si vede da molto in virtù dei suoi problemi di infortuni. Questo non è propriamente il suo Slam preferito, peraltro: tre sconfitte al primo turno e un approdo al terzo, mediamente fortunato, nel 2021.arriva convinto, in buone condizioni fisiche e con tanta voglia di dimostrare di meritare la testa di serie numero 17 che si è costruito nella ...