Multe inaccettabili | benzinai verso la conferma dello sciopero

Corriere della Sera

... conferma Emergency che definisce le disposizioni"perché, imponendo alle navi ...illegittimo metterà di fronte le Ong che non lo rispetteranno a sanzioni di natura amministrativa e...... il divieto di trasbordo e la richiesta d'asilo a bordo sono puntiper chi fa ... Non si vede nulla di questo, all'orizzonte, al contrario sono fissate sanzioni eche fungono da ... Benzinai verso lo sciopero: multe di 6 mila euro inaccettabili per i gestori Dietro ci sarebbero le proteste dei gestori per l'ultimo provvedimento sulla trasparenza dei prezzi che impone ai gestori dei distributori di mostrare accanto ai listini un cartello con i prezzi medi ...Lo sciopero dei benzinai del 25 e 26 gennaio torna probabile dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto carburanti: per i gestori inaccettabili le multe per la mancata segnalazione dei pr ...