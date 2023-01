MOVIOLA – Sassuolo-Lazio | mani di Toljan sul colpo di testa di Milinkovic-Savic | rigore col Var

(Di domenica 15 gennaio 2023) Episodio daincon ilconcesso ai biancocelesti col Var dopo il tocco didisuldidi. Pairetto non si accorge del netto tocco col braccio del difensore neroverde, ma il Var Guida lo richiama alla on field review e la decisione è scontata. Non il colore del cartellino: ammonito il tedesco, sembra però che la conclusione fosse diretta verso la porta. Proteste laziali per un possibile rosso. SportFace.

