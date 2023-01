MOVIOLA – Roma-Fiorentina | Dodò in ritardo su Zalewski | espulso dopo 24 minuti

(Di domenica 15 gennaio 2023) Laè già in dieci uomini. Nel corso del match contro la, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Dodo è statoal venticinquesimo minuto per somma di ammonizioni. Il terzino viola, già ammonito, entra in nettosucon una scivolata. Non prende mai la palla e, nello slancio, sgambetta lo stesso giocatore giallorosso. Per l’arbitro Giua non c’è nessun dubbio: secondo giallo e conseguente cartellino rosso. SportFace.

Voce Giallo Rossa

Il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live (Inviato all'Olimpico) - All'Olimpico,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 18° giornata di campionato di ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23:- Fiorentina L'episodio chiave delladel match trae Fiorentina, valido per la 18ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Giua. L'EPISODIO CHIAVE DEL ... LIVE Roma-Fiorentina - La moviola: ok il giallo a Dodò Un grande record per l’Atalanta che grazie alla vittoria per 8-2 contro la Salernitana è entrata nella storia. Ecco la motivazione L’Atalanta contro la Salernitana ha vinto per 8-2, ma oltre al risult ...Il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Roma e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Inviato ...