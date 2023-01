Morto Yukihiro Takahashi | frontman leggendaria Yellow Magic Orchestra

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il musicista giapponese, batterista e cantante dellae influente band elettropop, èall’età di 70 anni. La notizia della scomparsa è stata riferita dai media giapponesi, ricordando che nel 2020 aera stato diagnosticato un tumore al cervello, con conseguente intervento chirurgico. Nato a Tokyo il 6 giugno 1952,esordì come batterista del gruppo rock giapponese Sadistic Mika Band nel 1972. Dopo lo scioglimento,registrò il suo primo album da solista, “Saravah”, nel 1978. Nello stesso anno fondò con Ryuichi Sakamoto e Haruomi Hosono la, ...

