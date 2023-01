Morto Francesco Dello Russo | presidente di Unicoop

(Di domenica 15 gennaio 2023) È deceduto oggi a Roma ildi. Ne dà notizia il viceVicario, Lorenzo Stura: “Lascia un vuoto incolmabile per noi tutti dell’associazione e per il mondo cooperativo. Per chi vorrà dare un ultimo saluto i funerali si terranno martedì 17 ore 12:00 presso la Basilica San Lorenzo Fuori le Mura”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

