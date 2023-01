Morto durante la battuta di caccia | la tragedia è un mistero

Il Giornale Di Vicenza

Muore sui monti del parco di Montecassino ( Frosinone )una battuta di caccia . Una tragedia, quella che si è consumata in mattinata sulle montagne ...cacciatore in provincia di Frosinone ...Nato a Chemnitz, nella Germania orientale, nel 1926, Carl Horst Hahn Jr èieri a Wolsburg a 96 anni. Entrato in VW nel 1954, ne è diventato capo nel 1982.il suo mandato decennale, VW ... Il giallo del bimbo morto durante una vacanza a Sharm: spunta l'ipotesi dell'avvelenamento Tragedia durante una battuta di caccia in zona Albaneta a Montecassino. Stando a quanto si apprende, un cacciatore è morto nella mattinata di oggi, domenica 15 gennaio. Al momento non si sa niente in ...Muore sui monti del parco di Montecassino (Frosinone) durante una battuta di caccia. Una tragedia, quella che si è consumata in mattinata sulle montagne della città martire.