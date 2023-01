Monza e i numeri da Europa con Palladino

(Di domenica 15 gennaio 2023) Gioco, punti edaha rivoluzionato ildal suo arrivo nonostante lo scetticismo di tanti Alzi la mano chi avrebbe mai detto chepotesse, all’esordio in Serie A, raccogliere questi punti con la neo promossa? Be la risposta ve la diamo noi. Nessuno. Galliani e Berlusconi sono andati controcorrente e ancora una volta la loro scelta si è rivelata più che mai corretta. Un altro segnale di quanto nel calcio contino le visioni e i progetti a lungo raggio, anche se il tecnico brianzolo ha dimostrato sin da subito la sua pasta in Serie A. Dalla Primavera alla massima serie, il passo è stato breve anche se il suo modo di far giocare i ragazzi terribili delgià faceva intuire che in un certo senso avrebbe potuto fare strada. ...

Il Cittadino di Monza e Brianza

"Siamo partiti male, ma anche per merito delha detto in conferenza stampa l'ex allenatore di Reggiana e Perugia Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma non è bastato per fare punti, in ...... poi altri 124.750 euro sono stati vinti a Muggio, in provincia di- Brianza e altri 61.250 euro vanno a Varese.vincenti 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale Aggiorna diretta ... Coronavirus, bollettino covid 13 gennaio Monza e Brianza Il derby lombardo era l'ultima spiaggia per il tecnico dei grigiorossi: la sconfitta contro i brianzoli e soprattutto le zero vittorie dopo 18 giornate rendono inevitabile il divorzio dall'allenatore ...Vittoria importante in trasferta del Monza, che guidata da Palladino arriva a 21 punti. Partita a due facce, con i brianzoli che vanno in vantaggio di 3 gol prima della reazione dei padroni di casa:..