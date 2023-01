Montpellier-Nantes interrotta | tifosi di casa lanciano fumogeni in campo VIDEO

Footballnews24.it

Madrid CALCIO - LIGUE 1 13:00 Lille - Troyes 0 - 0 15:00 Angers - Clermont 15:0015:00 Reims - Nizza 15:00 Toulouse - Brest 17:05 Monaco - Ajaccio 20:45 Rennes - PSG CALCIO - ...... l'Angers - ultimo in classifica - sfida il Clermont mentre il, che è in netta ripresa e sfiderà la Juve in Europa League, è impegnato sul campo del. Tolosa - Brest e Remis - Nizza ... Montpellier-Nantes: segui la Ligue 1 in Diretta Live Microsoft et nos fournisseurs tiers utilisent des cookies pour stocker et accéder à des informations telles que des identifiants uniques pour fournir, maintenir et améliorer nos services et publicités ...La 19ème journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. Après les succès de l’OM ou de Lens, d’autres écuries sont en lice cet après-midi. L’OGC Nice se déplace à Reims et voudra confirmer son regain de ...