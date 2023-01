Montpellier-Nantes interrotta in Ligue 1 | il motivo | VIDEO

(Di domenica 15 gennaio 2023) E’ in corso la giornata di1, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di alta e bassa classifica. Una partita interessante è quella che mette di fronte. Si tratta di una sfida importantissima per evitare la retrocessione. La partità è stata, però,. Si è infatti registrata la furia dei padroni di casa. E’ scoppiata una protesta dopo l’ultima debacle delin1, la sconfitta 6-1 contro il Nizza rischia di portare gravi conseguenze. E’ partita la contestazione dei tifosi e sono stati lanciati fumogeni in campo. L’arbitro è stato costretto a sospendere il match. Poi la partita è ripresa. Match interrompu après 15 minutes à la Mosson. Des supporters lancent des fumigènes sur le terrain #MHSCFCN #MHSC ...

