Montagna toscana | in arrivo 7 milioni dal Fondo statale

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 15 gennaio 2023) Sostenere e rilanciare le aree montane, per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo. E’ questa la finalità cui saranno destinati i 7di euro provenienti dalnazionale per lo sviluppo delle montagne italiane” (FOSMIT). La giunta Giani ha approvato la tranchedelstabilendo di utilizzarla per finanziare gran parte dei progetti presentati nell’ambito del recente bando per la. Le risorse statali permetteranno quindi di scorrere quasi integralmente la graduatoria del bando che ha già permesso di finanziare progetti per 2di euro. Questa ulteriore disponibilità permetterà di dare una ulteriore risposta alle richieste di Unioni dei Comuni montani e comuni montani. I fondi serviranno a finanziare progetti ...