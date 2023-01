Molestie nel cinema italiano | l’Unione Italiana Casting Directors solidale con gli artisti

(Di domenica 15 gennaio 2023) In questi giorni si è tornato a parlare dellenel mondo delha voluto così esprimere la sua solidarietà, con un comunicato ufficiale, nei confronti di quegli/quelle/e vittime disul posto di lavoro. Leggiamo parte del comunicato: “Riuniamo 76 frae Assistentiin tutta Italia. Come professionist* del settore che si occupano della fase di ricerca e selezione degli interpreti di un film/serie tv/spot pubblicitario/spettacolo teatrale, sentiamo la necessità e l’opportunità di esprimere la nostra solidarietà a tutte le attrici e gli attori che hanno subito...

Il Post

Dalla Banda della Magliana ad Alì Agca, dalla testimonianza dell amica sulleal possibile ... Proprio Monsignor Gänswein ha scrittolibro appena uscito di non aver mai compilato un dossier ...Le accuse e le indagini Le accuse dinei confronti di Salvatore Iacoboni, docente di ...professore vennero contestati degli abusi commessi su quattro sue studentesse tra gli 11 e 12 anni... In Italia manca il reato di molestia sessuale Salvatore Iacoboni, docente di scuola media, venne accusato da quattro sue studentesse. Dopo sette anni il giudice della Corte d'apello lo ha assolto: il fatto non sussiste ...Potrà tornare in classe, al suo lavoro di insegnante, quello della sua vita. È stato assolto in appello da un'accusa che lo aveva tenuto lontano dalla scuola e al minimo ...