Moggi ad Allegri | «Hai parlato troppo | con questa Juve non te lo puoi permettere»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 15 gennaio 2023) Su Libero Lucianotira le orecchie a Massimiliano, non tanto per la prestazione e il risultato di Napoli (che lui considera prevedibili) ma per aver alzato il livello dello scontro prima della partita, insomma lo accusa di aver. Qui anche le critiche di Fabio Caressa. Ecco cosa scrivesu Libero: Ahi ahi mister, haiprima della partita e non avresti dovuto dichiarare che «sei allenatore per caso o stai facendo l’allenatore per sbaglio» perché, così facendo, avvalori il pensiero dei tifosintini soprattutto dopo la strapazzata di Napoli. E togli a noi la possibilità di difenderti. Non avresti dovuto duettare a distanza con Spalletti sulle possibilità die ...