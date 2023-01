Modugno | vigili del fuoco al lavoro fino a notte per spegnere l’incendio nella discarica Ordinanze sei sindaci per la sicurezza ambientale

BariToday

Sette squadre deidel fuoco sono state impegnate per circoscrivere un incendio che si è sviluppato in una discarica di rifiuti urbani a(Ba). È stato necessario anche l'intervento di un elicottero con ...'Stiamo monitorando la situazione con l'Ufficio Ambiente, con la Protezione Civile e con idel Fuoco', ha dichiarato il sindaco di, Nicola Bonasia, in un post sulla sua pagina facebook. Incendio a Modugno, fiamme in un deposito di rifiuti nella zona industriale Tweet dei vigili del fuoco: Sette squadre dei vigili del fuoco al lavoro dalle 12:50 a Modugno (BA) per l’incendio in una discarica di rifiuti urbani: in corso anche lanci d’acqua sul fronte di fuoco ...Sette squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per circoscrivere un incendio che si è sviluppato in una discarica di rifiuti urbani a Modugno (Ba ...