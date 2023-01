Moda | essenzialità e semplicità le parole d' ordine per l' uomo Prada 2023 - Moda - quotidiano net

(Di domenica 15 gennaio 2023) La collezione autunno inverno non lascia spazio all'inutile creatività. Miuccia: 'Questo non è il momento delle cose non utili'. L'archetipo di questa produzione è il colletto staccabile di una (...

La collezione autunno inverno non lascia spazio all'inutile creatività. Miuccia Prada: 'Questo non è il momento delle cose non utili'. L'archetipo di questa produzione è il colletto staccabile di una (...... in apertura di MilanoUomo. In molti si chiedevano che cosa sarebbe successo nella maison. Ora lo sappiamo. E ci piace anche Arrow Anche in casa Prada tutto, infatti, tende a un... Moda, essenzialità e semplicità le parole d'ordine per l'uomo Prada 2023