MLW | Sta tornando per davvero Lucha Underground?

(Di domenica 15 gennaio 2023) Se ricordate, durante la Pandemia, si vociferava che la MLW stesse per resuscitare il Brand, fed che andò in onda per diverse stagioni su El Rey Network con la collaborazione di AAA. Tante stelle come Johnny Mundo, Taya Walkyrie, Ricochet (come Prince Puma), iBros, Mil Muertes, Sexy Star, solo per citarne alcuni, per quattro stagioni si affrontarono nel Tempio creato da Dario Cueto. Il progetto, poi per problemi di natura legale (in primis, i diritti per usare nomi e loghi LU), portarono a sospendere l’operazione e cambiare alcune cose in corsa(come il nome del progetto o l’identità di Dario Cueto). E’ la volta buona? Sembra che invece, nel 2023, il progetto di riportare in vita il Brand LU stia andando in porto. Nel giro di poche ore sono uscite prima un Tweet con una immagine molto chiara ...