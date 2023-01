Million Day 15 gennaio 2023 | i numeri vincenti dell’estrazione di oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 gennaio 2023)Day estrazione di15. Anche, domenica 15, ora che la fredda settimana dista per concludersi, torna l’appuntamento con ilDay e le estrazioni quotidiane. Ma quali sono idelDay di stasera? Il concorso, come sempre, dà appuntamento a tutti gli appassionati giocatori, e come ogni volta, anche, c’è il montepremi massimo che arriva, appunto, a un milione di euro. Anche in questa giornata, chi vuole sfidare la sorte e sperare di vincere può farlo: può controllare in diretta sul nostro sito quali siano iestratti per ilDay questa ...