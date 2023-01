Milano | Siracusano | ' ambientalismo che diventa fanatismo più dannoso di inquinamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Qualche giorno fa attivisti di Ultima generazione hanno imbrattato Palazzo Madama, la sede del Senato della Repubblica, un luogo simbolo per la nostra democrazia rappresentativa. Le condanne a quella manifestazione violenta sono state unanimi, ma evidentemente non sono riuscite a far riflettere i militanti di questo cartello ambientalista, che oggi sono tornati a farsi notare con metodi squadristi". Lo afferma Matilde, di Forza Italia, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. "Questa mattina, infatti, alcuni attivisti di Ultima generazione -aggiunge- hanno imbrattato ‘Love', la scultura di Maurizio Cattelan nota come 'Il Dito', davanti al palazzo della Borsa in piazza Affari a. Agire in questo modo svilisce il confronto democratico e allontana la gente dai temi -giusti e condivisibili- della lotta ...