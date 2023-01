Milano Moda Uomo | l’avventurosa e raffinata ribellione dell’avere il proprio stile

Leggi su panorama

(Di domenica 15 gennaio 2023) Improvvisazione e individualità, apre con questi due temi precisi il calendario di, secondo il marchio Gucci, che sfila per primo, accompagnato dalla musica e dalla performance della band Ceramic Dog di Marc Ribot. Il suono dei brani «noise rock», di cui l’improvvisazione è la caratteristica identitaria, scadenza le uscite dei look maschili di lusso artigianale disegnati dal team stilistico della Maison che vogliono, come regola, essere animati dalle personalità di chi li indossa. Seduzione e mascolinità dalle varie sfaccettature, anche quando si vestono i pezzi in tessuto monogramma Crystal GG in canvas lucente, creato negli anni Settanta e reinterpretato in colori vivaci e tonalità pastello, utilizzato anche per le borse e le calzature di stagione. E ancora l’accessorio gioca sullo styling e le silhouette fluide, ...