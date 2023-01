Milano | il “Dito” di Cattelan imbrattato dagli attivisti a Piazza Affari VIDEO

(Di domenica 15 gennaio 2023) Aalcuni giovanidi Ultima Generazione hannol’opera di Maurizio, L.O.V.E, conosciuta da tutti come il. Questa rappresenta unmedio alzato ed è collocata proprio davanti al palazzo della Borsa in. Imbrattare un’opera d’arte è un atto immaturo e ignorante, che niente ha a che vedere con i valori del dialogo democratico. Altro che difesa dell’ambiente, si tratta solo di bieco esibizionismo. #pic.twitter.com/6bNHlfxgIa — Daniela Santanchè (@DSantanche) January 15, 2023 La Polizia di Stato ha riferito che tre di loro, che si definisconodi “Ultima generazione”, sono stati accompagnati in ...

TGCOM

Blitz questa mattina acontro il basamento dell'opera di Maurizio Cattelan 'Love', più conosciuta come 'Il". Rivendicata con una nota dagli attivisti di Ultima Generazione che l'hanno condotta in una piazza che ...Gli agenti della questura disono intervenuti questa mattina in Piazza Affari, intorno alle 11, e hanno fermato il blitz ... acronimo di Liberta', Odio, Vendetta, Eternita'), nota come 'Il', ... Milano, ambientalisti imbrattano il dito medio di Cattelan Ultima generazione, il collettivo di attivisti per l’ambiente che prova a sensibilizzare sul cambiamento climatico con azioni non violente, è tornata in azione a Milano, dove già aveva macchiato di ve ...I giovani di Ultima Generazione, poi condotti in questura, hanno protestato contro i sussidi delle banche al sistema energetico attuale ...