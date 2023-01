Milano | anarchici strappano il telefono a giornalista Rai e lo lanciano | tensione al corteo per Cospito

Fivedabliu

Domenica a Porta Genova, a, la Fondazioneinformale ha organizzato un corteo di solidarietà per Alfredo ...Lei ha regalato a Francesco un angelo della sua collezione personale •vuole diventare ... Glimanifestano a Firenze • Scontri sulla A1, i tre ultras della Roma fermati sono a ... Caso Cospito, domani a Milano anarchici in corteo Anarchici in piazza in segno di solidarietà ad Alfredo Cospito: non sono mancati momenti di tensione con lanci di petardi e fumogeni.L'irriverente chef dell'Imbuto di Lucca apre un ristorante nel capoluogo lombardo a due passi da Duomo: si chiamerà Corteccia. "E vi ...