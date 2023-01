TGCOM

Tre giovani hanno imbrattato con la vernice gialla la scultura di Cattelan, a, una mano con il dito medio alzato, Il "Dito" si trova davanti al palazzo della Borsa. I giovani...commenta Nuovo blitz adel movimento ambientalista Ultima Generazione. Gli attivisti hanno macchiato con vernice arancione l'opera d'arte 'LOVE', comunemente nota come 'Il Dito', che raffigura appunto un dito medio ... Milano, ambientalisti imbrattano il dito medio di Cattelan "La moderazione del traffico motorizzato e la qualità diffusa dello spazio pubblico sono la chiave per superare l'emergenza climatica e la crisi ambientale nelle città". Così Legambiente Lombardia