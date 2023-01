Milano | 17enne sotto la metro a Cadorna | ricoverato in codice rosso

Open

. Un ragazzo di 17 anni è stato estratto vivo da sotto un treno alla stazione Cadorna della metropolitana didopo essere stato investito alle 22.01 di stasera. Il giovane è stato prima rianimato sulla banchina e poi portato in ospedale. Secondo quanto si apprende, l'incidente è avvenuto in un binario ...... polizia e 118 Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso dai Vigili del Fuoco dopo essere finito sotto il treno alla fermata Cadorna della metropolitana di. Sul posto tre squadre dei vigili del ... Milano, 17enne investito da un treno della metropolitana: grave in ... Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso dai Vigili del Fuoco dopo essere finito sotto il treno alla fermata Cadorna della metropolitana di Milano. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, personale ...Il giovane è finito sotto il treno della metro, alla fermata Cadorna, nella serata di oggi. Trasferito in ospedale in codice rosso ...