Pianeta Milan

... anche contro Juventus e. In questo momento abbiamo alcune defezioni, ma a questo punto della ... negli ultimi tre mesi abbiamo avuto un rendimento costante, ma sappiamo e so che tutti......primo Domani pomeriggio a partire dalle 14.30 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni Inter e...TITOLI NELLA STORIA - Partendo da Mazzola e passando per l'indimenticato Giacinto Facchetti ,... MIlan, quanti problemi con i singoli: nel 2023 è cambiato tutto Grande delusione in casa Milan dopo il passo falso di Lecce. L’arrivo in Arabia Saudita e l’atteggiamento in occasione del benvenuto per ...La sfida contro la Juve rappresentava per il Napoli un bivio, quello della paura, degli interrogativi e delle speranze, ovviamente delle sue rivali. Invece lo straordinario successo per 5-1, di venerd ...